Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler fiyatlarda belirgin bir şekilde düşüş ve çıkışa neden oluyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı, altın alıp yatırım yapanların gündeminde bulunuyor. Vatandaşlar bu kapsamda arama motorlarında "Çeyrek ve gram altın alınır mı, satılır mı?" sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor.

REKOR FİYATLAR TEST EDİLDİ

Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi.

Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi çeşitli ülkelerde de salgının etkili olmasıyla altının gram fiyatı, hafta başında 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Altının gram fiyatındaki ani yükselişte hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki artış önemli rol oynadı. Altının ons fiyatı 24 Şubat Pazartesi günü son 7 yılın zirvesi olan 1.689 dolara çıkarken, dolar kuru da 6,16 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Geçen yılın sonunda 1.518 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın da 290 liradan 334 liraya çıktı.