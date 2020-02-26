'Elazığ ve Malatya’daki sigortalılarımızın yaralarını sarıyoruz'

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ merkezli depremlerin ardından depremden en çok etkilenen iller olan Elazığ ve Malatya'yı ziyaret etti. Bölgede faaliyet gösteren acenteler ve hasar eksperlerinin katıldığı toplantıda konuşan Benli, "Sigorta şirketlerimiz üzerine düşen görevleri yapmak üzere depremin hemen sonrasında bölgede hasar tespitlerine başladı ve ara vermeden bu çalışmalarına devam ediyorlar. Sigortalılarımızın yanındayız" dedi. Doğal afetlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası'nın yanı sıra konut ve işyeri sigortası ile kaskonun öneminin de daha iyi anlaşıldığını Benli, şunları söyledi: "Zorunlu Deprem Sigortası dışındaki hasar ihbarlarına bakacak olursak ilk 2 haftada deprem bölgesinden 753 hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473'ü Elazığ'dan, 202'si Malatya'dan, 78'i diğer illerden geldi. Elazığ, Malatya ve diğer illerden gelen toplam 753 hasar ihbarının 355'i konut, 377'si işyeri, 14'ü kasko ve 7'si ise diğer sigorta hasarlarıydı. Arama kurtarma çalışmaları için kritik 72 saatin tamamlanmasının ardından sektörümüz hızla hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk 1 haftada yapılan hasar tespit çalışmalarını sonucunda 150 bin liraya yakın tazminat ödemesi yapılırken, 10 milyon liranın üzerinde tazminat ayrıldı." Türkiye genelinde konut sigortalılık oranı ortalama yüzde 22, işyeri sigortalılık oranı ortalama yüzde 37 düzeyinde. Türkiye genelindeki araçların da yüzde 25.5'inin kasko sigortası var. Elazığ ve Malatya'daki sigortalılık oranlarının her 3 sigorta türünde de Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirten Benli şöyle konuştu:
'ORANLARI ARTIRMALIYIZ'
"Elazığ ve Malatya'nın hem sınai gelişmişliği hem de yoğun nüfusu göz önüne alındığında, sigortalılık oranlarının çok yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Sektör olarak kısa vadeli ilk hedefimiz, hasar ihbarı aldığımız sigortalıların hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak ve tazminat ödemelerini yapmak. Sigorta sektörümüz sermayesi ve aktif büyüklüğü ile çok güçlü. Bugüne kadar üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecek. Uzun vadeli planımız da Elazığ ve Malatya başta olmak üzere fay hatları üzerindeki illerimizde deprem ve sigorta bilincinin gelişmesi için çalışmalar yürütmek ve sigortalılık oranlarını yukarı çekmek olacak. Deprem gerçeğimiz, görmezden gelemeyiz. Sigorta sektörü; düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel yönetimler, acenteler ve diğer tüm sigorta sektörü bileşenleri ile el ele verip deprem güvenceli bir Türkiye için çalışacak."
'ORANLARI ARTIRMALIYIZ'
"Elazığ ve Malatya'nın hem sınai gelişmişliği hem de yoğun nüfusu göz önüne alındığında, sigortalılık oranlarının çok yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Sektör olarak kısa vadeli ilk hedefimiz, hasar ihbarı aldığımız sigortalıların hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak ve tazminat ödemelerini yapmak. Sigorta sektörümüz sermayesi ve aktif büyüklüğü ile çok güçlü. Bugüne kadar üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecek. Uzun vadeli planımız da Elazığ ve Malatya başta olmak üzere fay hatları üzerindeki illerimizde deprem ve sigorta bilincinin gelişmesi için çalışmalar yürütmek ve sigortalılık oranlarını yukarı çekmek olacak. Deprem gerçeğimiz, görmezden gelemeyiz. Sigorta sektörü; düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel yönetimler, acenteler ve diğer tüm sigorta sektörü bileşenleri ile el ele verip deprem güvenceli bir Türkiye için çalışacak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.