Akın ettiler! Tüm anneler için 650 lira ödeme! Başvuru ekranı e-devlet'te açıldı

Çalışan çalışmayan kadınlar için güzel haberler vermeye devam ediyor. Kadınlara 100 Euro yardımlarla ilgili adım atıldı. Devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 avroluk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ