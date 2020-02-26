Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan resmi açıklamada Türkiye genelinde asgari ücret ile çalışanlar 2020 yılında 2 bin 324,71 lira aldıkları açıklanırken kapıcılık görevinde çalışanlar için asgari ücret maaşı 2020 yılında 2 bin 501,55 lira olduğu görüldü. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında arttırılmıştı. Aynı zamanda hükümet asgari ücretliyi enflasyon karşısında korurken işverenlere de desteğini sürdürüyor. Bu yılda asgari ücret ile çalışan her işçi için işverenlere 75 liralık destek yapılacak.

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