Belediye para, gıda ve eğitim yardımı yapıyor! Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?

Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. İhtiyaç sayımı vatandaşla bağlı bulundukları belediyelerin erzak yardımı ve maddi desteğinden faydalanabiliyor. Peki, belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu? Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir. Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor.

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