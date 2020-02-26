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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 11:44
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    • 27.02.2020 11:44
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    Koronavirüs’ten nasıl korunulur? Corona Virüsü 'ye geldi mi? ?

    Corona Virüsü 'ye geldi mi? Koronavirüs'ten nasıl korunulur? Soruları şu günlerde oldukça popüler oldu. Bu bağlamda 'ndan korona virüsü hakkında açıklama geldi. Bakan Koca tehlikenin kapıya dayandığını, çevre ülkelerde çok sayıda vaka görüldüğünü söyledi. Virüs sınırımıza kadar dayanmış ve dünyada yaygınlaşmaya başlamışken Türkiye'de vatandaşların endişeleri artmaya başladı. Coronavirüse yakalanma korkusu yaşayan insanlar virüsten korunma yollarını araştırıyorlar. Peki coronavirüs'den nasıl korunulur? Maske takmak gerekiyor mu? İşte uzmanlardan öneriler…

    Corona Virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maske takmak gerekli mi?

    Corona Virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüs insanları korkutmaya devam ediyor. Bu anlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada corona virüsünün Türkiye'ye gelmediğini , ilk sonuçların normal çıktığını söyledi. Ancak Bakan Koca, korona virüsü Türkiye 'ye sıçramayacak diye bir şey yok dedi. Türkiye'nin çeşitli illerinde coronavirüs şüphesi taşıyan hastalar karantinaya alınıyorlar. Hastalara tedbir amaçlı testler uygulansa da şuana kadar ülkede coronavirüs vakasına rastlanmadı. Öte yandan sınır komşumuz İran'da coronavirüs yüzünden ölümler gerçekleşmeye başladı.

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