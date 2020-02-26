Corona Virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül virüs insanları korkutmaya devam ediyor. Bu anlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada corona virüsünün Türkiye'ye gelmediğini , ilk sonuçların normal çıktığını söyledi. Ancak Bakan Koca, korona virüsü Türkiye 'ye sıçramayacak diye bir şey yok dedi. Türkiye'nin çeşitli illerinde coronavirüs şüphesi taşıyan hastalar karantinaya alınıyorlar. Hastalara tedbir amaçlı testler uygulansa da şuana kadar ülkede coronavirüs vakasına rastlanmadı. Öte yandan sınır komşumuz İran'da coronavirüs yüzünden ölümler gerçekleşmeye başladı.

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