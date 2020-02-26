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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
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    Başarının anahtarı doğru ürünler

    Sadece Türk ekonomisi için değil, dünya ekonomisi için de oldukça hareketli geçen bir yılın ardından yüzde 37 büyüdüklerini belirten Müdürü Koray Erdoğan, 2020'de de tarafında artan farkındalık ve beraberinde oluşan talebi doğru ürünlerle karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

    Başarının anahtarı doğru ürünler
    Sadece Türk ekonomisi için değil, dünya ekonomisi için de oldukça hareketli geçen bir yılın ardından yüzde 37 büyüdüklerini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, 2020'de de tarafında artan farkındalık ve beraberinde oluşan talebi doğru ürünlerle karşılamaya devam edeceklerini söyledi. "Sektörde sigortacılık faaliyetlerinin doğru kurgulanmasının her zamandan daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz" diyen Erdoğan, "Biz yıllardır bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. 2024 vizyonumuz kapsamında ciddi bir dönüşüm projesi başlattık ve hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Öncelikli ve daimi hedefimiz sürdürülebilir kârlılık ve sağlıklı bir büyüme yakalamak. Son 3 yıldır sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyürken, dengeli portföy yapımızı da güçlendiriyoruz." Branş bazında bakıldığında en yüksek büyümeyi yangın ve doğal afetler tarafında gerçekleştiren , 2019 sonunda bu branşta 284 milyon liralık üretimle yüzde 60'lık bir büyümeye imza attı.

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