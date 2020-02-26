Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ya destek oluyoruz’

    Genel Müdürü , " faaliyetlerine destek oluyoruz. Artık hayatımızın bir parçası. İklim değişikliği ile mücadele belki de yıllar alacak. Bu süre içinde kendimizi korumanın yollarını aramalıyız. Hasar sonrası hızlıca ödemeleri gerçekleştirerek sigortalılarımızın hayatına kaldığı yerden devam etmelerine destek oluyoruz." dedi.

    ‘Ağaçlandırmaya destek oluyoruz’
    BM'nin Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre 2017'de 'de 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açtı. Tahmin etmenin çok zor olduğu aşırı hava olayları ve iklim değişikliği sonucunda orman yangınları, aşırı yağmurlar ardından sel ve su baskını; fırtına, hortum ve dolu hasarları daha sık meydana gelmeye başladı. Bu doğa olaylarının zincirleme olarak hayatın akışını sekteye uğrattığını ve ekonomiye de zarar verdiğini söyleyen Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, şu açıklamaları yaptı: " faaliyetlerine destek oluyoruz. Artık iklim değişikliği hayatımızın bir parçası. İklim değişikliği ile mücadele belki de yıllar alacak. Bu süre içinde kendimizi korumanın yollarını aramalıyız. Hasar sonrası hızlıca ödemeleri gerçekleştirerek sigortalılarımızın hayatına kaldığı yerden devam etmelerine destek oluyoruz."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi ‘Ağaçlandırmaya destek oluyoruz’
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri