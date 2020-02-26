‘Ağaçlandırmaya destek oluyoruz’

BM'nin Küresel İklim Riski Endeksi'ne göre iklim değişikliği 2017'de Türkiye'de 1.9 milyar dolarlık bir hasara yol açtı. Tahmin etmenin çok zor olduğu aşırı hava olayları ve iklim değişikliği sonucunda orman yangınları, aşırı yağmurlar ardından sel ve su baskını; fırtına, hortum ve dolu hasarları daha sık meydana gelmeye başladı. Bu doğa olaylarının zincirleme olarak hayatın akışını sekteye uğrattığını ve ekonomiye de zarar verdiğini söyleyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, şu açıklamaları yaptı: "Ağaçlandırma faaliyetlerine destek oluyoruz. Artık iklim değişikliği hayatımızın bir parçası. İklim değişikliği ile mücadele belki de yıllar alacak. Bu süre içinde kendimizi korumanın yollarını aramalıyız. Hasar sonrası hızlıca ödemeleri gerçekleştirerek sigortalılarımızın hayatına kaldığı yerden devam etmelerine destek oluyoruz."
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