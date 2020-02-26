55 bin işçi aranıyor

İstihdama teşviklerle tam destek verilirken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 153 bin 592 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen yaklaşık 54 bin 689 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 343 kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen 2 bin 482 makineci (dikiş), bin 657 temizlik görevlisi, bin 640 satış danışmanı, bin 279 konfeksiyon işçisi arıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
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