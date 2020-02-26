55 bin işçi aranıyor

teşviklerle tam destek verilirken,(İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan, yılbaşından bu yanaişe yerleştirdi. İŞKUR'da halen yaklaşıkbulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 343 kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen 2 bin 482 makineci (dikiş), bin 657 temizlik görevlisi, bin 640 satış danışmanı, bin 279 konfeksiyon işçisi arıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.