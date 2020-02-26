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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
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    20 bin atamada önemli viraj

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçlar 18 Mart'ta duyurulacak.

    20 bin atamada önemli viraj
    Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçlar 18 Mart'ta duyurulacak.

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