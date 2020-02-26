20 bin atamada önemli viraj

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçlar 18 Mart'ta duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçlar 18 Mart'ta duyurulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.