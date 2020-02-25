Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2020 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2020 17:05
    ABONE OL

    'a yapacağı seferleri iptal etti!

    Son dakika haberleri... , 'de ortaya çıkan ve geçtiğimiz günlerde de 'a sıçrayan Koronavirüs nedeniyle - uçuşlarını bugün iptal ettiğini duyurdu.

    THY Tahran'a yapacağı seferleri iptal etti!

    Türk Hava Yolları (), korona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü - uçuşlarını bugün iptal etti.

    Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planan seferleri iptal edildi. 'nın aldığı karar doğrultusunda THY, 'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının 'ye getirilmesi i Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi THY Tahran'a yapacağı seferleri iptal etti!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri