Borcu ödeyen malını geri alır mı?

Borçlarını ödeyemeyen kişilerin, taşınır ve taşınmaz mallarına, idari veya adli mahkeme kararı ile el konulması işlemine 'haciz' denir. Borçlunun gayrimenkulleri, araçları, hissesi olan şirketleri, evi veya işyerindeki menkul malları, banka hesaplarındaki nakdi varlıkları veyahut da 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları haczedilebilir. Borçlu olan kişinin hayati ihtiyaçlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan eşyaları ile meslek ve sanatını idame ettirmek için kullandığı işyerinde bulunan eşyalar haciz konusu yapılamayacaktır. Haczedilemeyecek ev eşyaları genel olarak buzdolabı, televizyon, fırın, ocak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarıdır. Haczedilen eşyalar ya yeddiemin sıfatı ile borçlunun uhdesinde bırakılır ya da kaldırılarak yeddiemin deposunda muhafaza edilir. Borçlu satışın kesinleşmesi anına kadar borcunu ödeyerek mallarını geri alabilir. Borçlunun ödeme yapmaması veya alacaklı ile anlaşamaması halinde, eşyaları için kıymet takdiri yaptırılarak satışa çıkartılacaktır. Elde edilen para alacaklıya ödenir.