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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 Gazete
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    açıkladı: Fatih ve Yavuz’dan sonra 3. sondaj gemisi de geliyor

    Para dergisi, 3. Türkiye ve düzenledi. , müjdeyi verdi: İngiltere'den aldığımız üçüncü sondaj gemisi birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak. Akdeniz'de çalışacak. Karadeniz'e de açılabilir.

    Sondaj atağı!
    Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' sektör devlerinin katılımıyla dün İstanbul Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşti. Özel oturumda soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin İngiltere'den alındığını ve birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyledi. Geminin isminin henüz belirlenmediğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız'dan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz Karadeniz'e de gemilerimizden birini gönderebiliriz. Ayrıca, dost ve kardeş ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talepler geliyor. Onları da değerlendirebiliriz."



    , Bakanı Hasan Taçoy ve Genel Müdürü Yasemin Gebeş birlikte poz verdi.



    Bakan Fatih Dönmez'in katıldığı zirvenin ev sahipliğini Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş yaptı.

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