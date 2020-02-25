Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' sektör devlerinin katılımıyla dün İstanbul Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşti. Özel oturumda soruları yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin İngiltere'den alındığını ve birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyledi. Geminin isminin henüz belirlenmediğini anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız'dan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz Karadeniz'e de gemilerimizden birini gönderebiliriz. Ayrıca, dost ve kardeş ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talepler geliyor. Onları da değerlendirebiliriz."
Bakan Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş birlikte poz verdi.
Bakan Fatih Dönmez'in katıldığı zirvenin ev sahipliğini Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş yaptı.
Bakan Fatih Dönmez, KKTC Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş birlikte poz verdi.
Bakan Fatih Dönmez'in katıldığı zirvenin ev sahipliğini Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş yaptı.
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