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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 08:54
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    • 25.02.2020 08:54
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    ithalatı yasaklandı

    'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ve bunlarda kullanılan mamuller ile , aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasaklandı.

    Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

    " ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, sigara, sarmalık kıyılmış, pipoluk, nargilelik tütün mamulleriyle puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan , aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklandı.

    Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

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