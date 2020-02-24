Emekli maaşı alan ve alacak olanlara 2020 yılında emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar verileceği Vakıfbank tarafından açıklandı. Vakıfbank tarafından yayımlanan emekli maaşı alan ve alacaklara verilecek emekli maaşı promosyon miktarının da ne kadar olacağı aktarıldı. Kamu bankalarından olan Vakıfbank tarafından emekli maaşı alacak olanlara verilecek emekli maaşı promosyonun yanı sıra sunulan ayrıcalıklar da aktarıldı. Vakıfbank emekli maaşı alan ve alacaklara emekli maaşı promosyon detayları haberimizde...

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