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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 11:56
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    • 24.02.2020 11:58
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    3 bin lira altında emekli maaşı alanlar ve alacaklar dikkat!

    Emeklilerin ödemesi yaklaşıyor. Bu bağlamda 3 bin lira emekli maaşından az alıyorsanız bu haberimiz tam size göre. 2020 yılında tarafından emekli maaşı alan ve alacaklara verilecek promosyon tutarları açıklandı. Vakıfbank tarafından emekli maaşı promosyon duyurusunda, " ile Türkiye Vakıflar sı T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlanmıştır. " denildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor.

    3 bin lira altında emekli maaşı alanlar ve alacaklar dikkat!

    Emekli maaşı alan ve alacak olanlara 2020 yılında emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar verileceği Vakıfbank tarafından açıklandı. Vakıfbank tarafından yayımlanan emekli maaşı alan ve alacaklara verilecek emekli maaşı promosyon miktarının da ne kadar olacağı aktarıldı. Kamu bankalarından olan Vakıfbank tarafından emekli maaşı alacak olanlara verilecek emekli maaşı promosyonun yanı sıra sunulan ayrıcalıklar da aktarıldı. Vakıfbank emekli maaşı alan ve alacaklara emekli maaşı promosyon detayları haberimizde...

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