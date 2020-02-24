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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 11:54
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    • 24.02.2020 11:54
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    Sahibinden acil satılık 100 bin otomobil! Binlerce vatandaş akın etti!

    Acil paraya ihtiyacı olan ve aracını satmak isteyen otomobil sahiplerinin ve araba almak isteyenlerin ilk durağı oluyor. ’de 10 araçtan 6’sı internet üzerinden satılıyor. Türkiye’nin araç pazarındaki oyuncularından CEO’su Karakaş, “Ülkemizde farklı sebeplerle aracını acilen satmak isteyen 100 bin kişi var” ifadelerini kullandı.

    Sahibinden acil satılık 100 bin otomobil!

    'nin araç pazarındaki oyuncularından , sunmaya başladığı yeni hizmeti "" ile kullanıcıların sahip olduğu araçları, 24 saat içinde satmasına olanak tanıyarak büyük bir kolaylık sağlamaya başladı.

    İNTERNET SATIŞI YÜKSELİŞE GEÇTİ
    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Otomerkezi.net CEO'su Karakaş, "Hemen Sat Merkezi" sisteminin hizmete sunulduğu ilk andan itibaren kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirirken, 1 hafta içerisinde 100 adet aracın satın alındığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

    "2019 yılında satılan her 10 araçtan yaklaşık 6'sı üzerinden satıldı. Tüketici alışkanlıklarının değişimine ayak uydurmak üzere yaptığımız bu teknoloji hamlesiyle araç sahiplerinin tek tıkla araçlarını satmasına olanak tanıyoruz. Ülkemizde her zaman ortalama 100 bin kişi araçlarını farklı sebeplerden dolayı acilen satmak istiyor. Fakat aracın satılma süreci, günleri, haftaları bulabiliyor. Acilen aracını satmak isteyenler, sıfır değer kaybıyla, araçlarını otomerkezi.net üzerinden satabilirler."

    24 SAATTE SATIŞ YAPILABİLİYOR
    Otomerkezi.net, ücretsiz fiyat teklifinde herhangi bir yaş veya fiyat sınırlaması getirmiyor. ücretsiz fiyat teklifi veren Otomerkezi.net, bu teklifi 7 gün boyunca geçerli kılıyor. "Hemen Sat Merkezi" sistemi ile araç sahipleri, 24 saat içinde araçlarını satabiliyor. otomerkezi.net web adresi üzerinden araç sahipleri ücretsiz olarak fiyat teklifi aldıktan sonra, Otomerkezi.net'in bulunduğu 200'den fazla ekspertiz noktasında ekspertiz işlemi yapılıyor.

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