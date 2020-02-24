TOKİ İzmir Karabağlar kura çekilişi saat kaçta yapılacak? Her yıl yapılacak 100 bin sosyal konut projesine 2020 yılında İzmir'den 75 bin 288 başvuru geldi. İzmir'de ilk kura çekilişi Karabağlar ilçesinde yapılacak. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekilişine ilişkin tüm detayları takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Salona gidemeyecek olan vatandaşlar kura sonuçları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ İzmir Karabağlar kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2020 İzmir TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

TOKİ İZMİR KARABAĞLAR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek kura çekilişinin saat 13.00'te başlayacağını duyurdu.

Kura çekimi, Seferihisar'da yer alan 1000 konut için 25 Şubat Salı saat 11.00'de, Aliağa'da yer alan 750 konut 26 Şubat Çarşamba saat 13.00'te, Kemalpaşa'da yer alan 800 konut için 27 Şubat Perşemb 11.00'da, Selçuk ilçesi için de 200 adet konut için 30 Nisan'da yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin www.toki.gov.tr internet adresini açtıktan sonra "Satış&Duyurular" sekmesinin altında yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayın. Burada hak sahibine ait T.C. kimlik numarasını girdikten sonra kura sonuçları sorgulanabiliyor.