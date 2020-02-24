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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 08:49
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    • 24.02.2020 08:53
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    ların performansı vatandaş tarafından ölçülecek! Kamuda başlıyor

    Son dakika haberi... Kamuda başlıyor. Doktorların, sağlık hizmeti alan vatandaşlar tarafından e-Nabız üzerinden memnuniyet düzeyine göre “yıldız” verilerek puanlanması, tüm kamu görevlileri için hayata geçirilecek. Buna göre ların performansı vatandaşın ‘yıldız’larıyla ölçülecek.



    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Doktorlara yıldız verilmesi gibi tüm kamu görevlilerini yıldızlamak istiyoruz" diyerek bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş ise yıldız uygulamasının sonuçlarını doktorlarla da paylaştıklarını belirtti.

    TÜM KAMU GÖREVLİLERİ
    Milliyet'in haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır'ın koordinasyonunu sağladığı Dilekçe Hakkı Çalıştayı'nın dijital dönüşüm oturumunda konuşan Koç, kamu görevlilerinin verdiği hizmetin vatandaşlar tarafından "yıldızlar" ile puanlanacağını söyledi. "Vatandaş memnuniyeti, geri dönüşüm konusunda, e-Nabız'da doktorların onaylanması veya yıldız verme olayı var" diyen Koç, "Artık bütün doktorları yıldızladığımız gibi bütün kamu görevlilerini de yıldızlamak istiyoruz. Bakan Yardımcımız Şuayip Bey'le de konuştum. Hastaneye gittikten sonra sistemden doktoru bulup e-Nabız'dan yıldız verebiliyorsunuz" dedi.

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