Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi... Sadece ülkemizde değil küresel piyasalarda da altın rekor üstüne rekor kırıyor. Altının ons fiyatı bin 685 doların üzerine çıktı. Peşi sıra rekorlar gelen gram altın 333,02 lirayı test etti. Çeyrek altın 542,99 liraya ulaşmış durumda. Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Şubat canlı altın fiyatları...

ALTIN TARİHİ ZİRVEDE

TARİH ÇEYREK GRAM ONS 21 Şubat 2019 372 TL 230 TL 1.325 $ 22 Mart 2019 387 TL 245 TL 1.313 $ 9 Mayıs 2019 421 TL 255 TL 1.283 $ 25 Haziran 2019 433 TL 265 TL 2.224 $ 28 Ağustos 2019 469 TL 287 TL 1.539 $ 7 Ocak 2020 492 TL 300 TL 1.569 $ 20 Şubat 2020 522 TL 317 TL 1.619 $ 21 Şubat 2020 532 TL 322 TL 1.647 $

Analistler, Çin'deki koronavirüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Virüs salgınına bağlı olarak küresel ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesiyle petrol fiyatlarında yüzde 2,7'lik düşüşün kaydedildiğini aktaran analistler, dolar talebinin güçlü kalmasına rağmen altının ons fiyatındaki yükselişin devam ettiğini belirtti.

Analistler, artan risk algısıyla altının ons fiyatında bugün 1.679,70 doların görüldüğünü, aynı zamanda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ettiğini kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının 330 lira ile rekor kırmasının arkasında hem dolar hem de ons bazlı yükselişin olduğuna dikkati çeken analistler, veri ve haber akışının fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 315-335 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.