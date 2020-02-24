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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 09:07
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    • 24.02.2020 09:07
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    14 Ar-Ge personeli alacak | TÜBİTAK personel alımı başvurusu

    'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 14 Ar-Ge personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Ar-Ge personellerinin alımı için son başvuru tarihi 16 Mart olarak açıklanırken, başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak.

    TÜBİTAK 14 yeni personel alacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

    TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, ULAKBİM'in Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek.

    Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.

    Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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