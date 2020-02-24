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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 17:32
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    • 24.02.2020 17:32
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    'ten flaş Koronavirüs kararı!

    'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayışan yeni tip ölümcül Koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. Gelen son dakika haberine göre, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 3 kişide tespit edilmesinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde, hastalıkla mücadelede kullanılacak malzemelerin ihraç edilmemesi yönünde karar aldı.

    Kuveyt'ten flaş Koronavirüs kararı!

    Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, antiseptikler, virüs koruyucu giysi ve malzemeler, her çeşit tıbbi eldiven ile tetkik i kullanılabilecek malzemelerin ihracatına yasak getirdi.

    Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir vatandaşı ile 61 yaşındaki bir vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtilmişti.

    Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan dün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

    İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

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