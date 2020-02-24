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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 11:22
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    • 24.02.2020 11:42
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    Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi?

    Kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi? Sorusu milyonlar tarafından sorulmaya devam ediyor. Bu anlamda bazı 'li milletvekillerinin bir kısmının yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak. Emeklilik primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis'in açılmasıyla yeniden gündeme geleceği iddia edildi.Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. ile ilgili en güncel açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Peki, EYT'de son durum nedir, EYT yasası çıkacak mı?

    Erkekler 43, kadınlar 38 yaşında emekli olabilecek mi?

    Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu bağlamda emeklilik yaşı hem erkeklere hem kadınlar için yüksek bulunuyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak. EYT ile ilgili ise emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu savunan Bakan Selçuk, EYT'lilerin yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyledi.

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