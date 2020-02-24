24 Şubat Meclis gündemi ile birlikte milyonların gözü genel af, KYK, cezai indirim, EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve sicil affı konularına çevrilmiş durumda. TBMM Genel Kurulu ile komisyonlar, bu hafta birçok konuyu ele alacak. Bu konularda hem hükümetten hemde muhalefet partilerinden adım atmasını bekleyen vatandaşlar, bu konularda yapılacak düzenlemeleri araştırıyor. Özellikle konular ilgili yapılan açıklamalar sonrasında, ne zaman meclis gündeminde tartışılacağı merak edilirken meclisin yeni gündemi de belli oldu. Peki EYT, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ