Enerjinin sektörü 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde bir araya geldi

Enerji sektörü, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin enerji politikasına yön vermeyi amaçlayan "3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"nde buluştu.



Sektör devlerinin katılımıyla Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde bir konuşma yapan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, üçüncü sondaj gemisinin faaliyetlerine bu yılın ikinci yarısı itibarıyla başlayacağını söyledi. Karadeniz'de de yılın ikinci yarısından itibaren aramalara başlanacağını ifade eden Bayraktar, bunların dışa bağımlılığı azaltma ve ekonomiye katkı sağlama adımları olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Bayraktar, küresel enerji sektöründe büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını bunun da en önemli nedeninin teknoloji olduğunu vurguladı. Tüketicinin enerji sisteminin doğrudan parçası olduğunu kaydeden Bayraktar, "Enerji tartışmaları eskiden arz güvenliği üzerinde şekillenirdi. Şimdi karbonsuzlaştırmayı, adem-i merkeziyetçi üretimi dijitalleştirmeyi, düşük karbonlu enerjiye geçişi konuşuyoruz." dedi.



Çevreye duyarlı projelerle yerli kömürü kullanmamız gerektiğini söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin kendi özgün düşük karbonlu üretim modeline geçme planını uygulayacağını söyledi. Bayraktar, altyapı yatırımları ile elektrik sisteminin daha esnek ve dayanıklı hale getirildiğini belirterek, doğalgazda sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini ifade etti. Petrol ve doğalgaz aramacılığının altında yatan ana nedenin ithalat bağımlılığı olduğunu dile getiren Bayraktar, 2023'e kadar sürecek orta vadeli bir arama programı uyguladıklarını söyledi.



"Küresel Enerji Piyasasındaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Stratejisi Yeni 10 Yılın Hikayesi" başlıklı oturumda The London Energy Club ve Global Resources Partnership Başkanı Mehmet Öğütçü'nün moderatörlüğünde Socar Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Direktörü Sohbet Karbuz, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Sabancı Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler yer aldı.



Düşük karbonlu enerjiye dönmede yeni kuşağın büyük etkisi olduğunu söyleyen Mehmet Öğütçü, iş dünyasının da hükümetin de daha esnek daha dinamik, kolay değiştirilebilir stratejiler için çalışması gerektiğini belirtti. Zaur Gahramanov ise, "Türkiye memleketimiz olduğu için geldik" diyerek 19 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.



Datanın artık yeni ham petrol olarak tanımlandığını söyleyen Kıvanç Zaimler de teknolojinin tüm sistemi değiştirdiğini belirtti. Murat Özyeğin ise yenilenebilir enerjide Türkiye'nin muazzam bir koridor olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde enerji sektörüne yabancı yatırımcının da geleceğini vurguladı. Sohbet Karbuz ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ülkelerinin yaptığı arama ihalelerine katılması gerektiğini belirterek Doğu Akdeniz doğalgaz kaynaklarının çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.