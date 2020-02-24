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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 16:01
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    • 24.02.2020 16:03
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tek sayfada toplanacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , e-Devlet üzerinden yakında kullanıma açılacak bir sayfa ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi başlıklara tek bir yerden erişebileceğini duyurdu.

    Araç sahipleri dikkat! Artık hepsi tek sayfada toplanacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır." dedi.

    TÜM ÖDEMELER TEK SAYFADA TOPLANIYOR
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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