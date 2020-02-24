Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31. Vergi Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 24, 2020
Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım. pic.twitter.com/Nc3f49nYv6
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