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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 15:07
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    • 24.02.2020 15:18
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , 31. nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir." dedi.

    Bakan Albayrak'tan Vergi Haftası mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , 31. sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

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