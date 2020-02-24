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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 11:07
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    • 24.02.2020 11:11
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    Son dakika: 'ten na 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı

    Son dakika haberi... 'nın alt markası , itibarıyla İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni uçuşları kapsamında 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacak. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamayacak.

    1 dolara yurt dışı

    'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kuveyt, Rusya ve 'ı uçuş ağına ekleyen , toplamda 21 ülkeye sefer düzenleyecek.

    AnadoluJet, yeni destinasyonları kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak bir indirim kampanyası da düzenledi. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 1 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden alacakları biletlerle - 24 Ekim döneminde vergiler hariç 1 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek.

    Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamayacak.

    Türkiye, Bağdat, Erbil ve çıkışlı uçuşlar 1 dolardan, Bakü, Barcelona, Berlin, Frankfurt, Paris, Milano, Moskova, Roma ve Tiflis çıkışlı uçuşlar 1 avrodan, Londra çıkışlı uçuşlar 1 sterlinden, Bahreyn çıkışlı uçuşlar 1 Bahreyn dinarından, Kuveyt çıkışlı uçuşlar 1 Kuveyt dinarından, Dubai çıkışlı uçuşlar 9 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden, Dammam ve Riyad çıkışlı uçuşlar 9 Suudi Arabistan riyalinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

    Kopenhag, Stokholm, Cidde, Medine, Tahran ve Ercan seferleri kampanyaya dahil olmayacak. Bebek ve Jetgenç yolcu tipi de kampanya kapsamı dışında kalacak.

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