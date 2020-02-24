Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde kamu ve özel banka mevduat faiz oranları düşmeye devam ediyor. Güncel mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları takvim.com.tr'de. Fibabanka, Alternatifbank, ING Bank ve Burgan Bank en yüksek faize sahip bankalar. Fibabanka, Alternatifbank ve ING Bank %11 faiz sunarken, Burgan Bank %11,3 faiz oranıyla öne çıkıyor. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

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