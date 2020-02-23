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    • Ekonomi
    • 23.02.2020 13:19
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    • 23.02.2020 13:28
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    ’li olma heyecanı! -Adana-Trabzon-Konya----Van----Konya

    'ye 1 milyon başvuru yapıldı ve artık final zamanı geldi. En çok başvuruyu 375 bin 953 kişiyle alırken, onu ve Gaziantep izledi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilmişti. Söz konusu proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor. İşte -Adana-Trabzon-Konya----Van----Konya

    TOKİ il il kura tarihleri açıklaması

    TOKİ kura çekimi tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. TOKİ tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır, Batman, Adana, Trabzon- Konya, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Van, Elazığ Malatya, Samsun, Edirne, Erzurum, Manisa, Ordu, Konya kura çekimi tarihine yer verildi. TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 TOKİ kuraları başlıyor. Merakla beklenen kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Bazı illerde başvuru sayısının az olduğundan dolayı kura yapılmayacak. Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona ermişti.

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    Haberler Ekonomi TOKİ’li olma heyecanı! TOKİ kura tarihi Diyarbakır-Adana-Trabzon-Konya-Sakarya-Kocaeli-Antalya-Van-Malatya-Samsun-Edirne-Konya
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