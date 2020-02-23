TOKİ kura çekimi tarihi hakkında beklenen açıklama geldi. TOKİ tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır, Batman, Adana, Trabzon- Konya, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Van, Elazığ Malatya, Samsun, Edirne, Erzurum, Manisa, Ordu, Konya kura çekimi tarihine yer verildi. TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 TOKİ kuraları başlıyor. Merakla beklenen kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldi. Bazı illerde başvuru sayısının az olduğundan dolayı kura yapılmayacak. Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona ermişti.

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