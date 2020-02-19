100 bin konut projesine bu illerde başvuranlar için güzel haber geldi. Bu bağlamda başvuranların az olması nedeniyle bu illerde ilçelerde kura çekimi yapılmayacak. Aralık ayının ortalarında başlayan ve Ocak ayının 15 'ine kadar devam eden başvuruda 100 bin vatandaşın konut sahibi yapılacağı bildirildi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından listeler yayımlandı. Yayımlanan listelere baktığımızda birçok proje için kura çekimi yapılmayacağı görüldü. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

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