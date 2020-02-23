TOKİ 'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 100 bin konut projesinde il il kura günleri ve kura çekimi yapılmayacak yerler belirtildi. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

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