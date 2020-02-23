2020 yılında kamu ve özel banka mevduat faiz oranları düştü! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32 günlük vadeli hesap faiz oranları çakıldı. En yüksek mevduat faiz oranları %12,25'i geçemezken Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir. Yeni mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları haberimizde…
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