Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekor kırdı! 2020 yılı dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankası'nın yılsonu dolar ve enflasyon tahminini yayımladığı dakikalarda gram ve çeyrek altın rekor kırdı. 2020 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 41,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,1 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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