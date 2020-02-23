23 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda kredi faiz oranları kaça düştü? Sorusu her gün Google'da aratılıyor. Bu kapsamda ev ve araba almak isteyen on binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla son altı aylık dönemde vatandaşlar 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. İşte merak edilen detaylar

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