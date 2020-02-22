THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırıyor.

Bayrak taşıyıcı hava yolu, bu yılın yaz sezonunda yurt dışında 26 noktadan Türkiye'nin turizm merkezleri; Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a haftalık toplam 98 frekans sefer gerçekleştirecek.

Türkiye'ye rekor sayıda turistin geldiği geçen yıl ülke turizmine büyük katkı sağlayan THY, 2020'de de bu katkısını artırarak sürdürecek. Buna göre direkt turizm hamlesiyle yurt dışından Türkiye'nin turizm merkezlerine düzenlenen haftalık frekans sayısı geçen yıla göre yüzde 18 artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2018 yılının Ekim ayında imzaladığı "Direkt Turizm Hamlesi" protokolüne değinerek, Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında eşsiz güzellikleri ile unutulmaz anılar vadeden bir coğrafyaya sahip olduklarını belirtti.

Aycı, iki yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile başlattıkları direkt turizm hamlesinin Türkiye'nin güzelliklerini dünyanın da keşfetmesi için yeni yollar açtığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki misafirlerimizi yalnızca birkaç saatlik direkt uçuş ile yeryüzü cenneti şehirlerimize ulaştırıyoruz. Son iki yıldır bu uçuşlarımıza olan talep giderek artıyor. Bu yeni stratejimizin katkısıyla geçen yıl ülkemiz rekor sayıda turist ağırladı. Turizm sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı artırarak sürdürmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki yeni uçuşlarımız daha fazla sayıda nitelikli turisti ve yeni rekorları beraberinde getirecek."





ANTALYA'YA 20 NOKTADAN 74 SEFER

Bu yaz döneminde yurt dışından Akdeniz'in turizm başkenti Antalya'ya 20 noktadan haftada 74 sefer yapılacak. Moskova'dan Antalya'ya geçen yıl, haftalık 7 sefer gerçekleştirilirken pazar araştırmaları ve talep artışı nedeniyle bu sayı 2020'de yüzde 100 artırılarak 14 sefer olarak planlandı.

Önemli bir gelişme ise Dalaman'daki uçuşlarda yaşanacak. Geçen yıl yurt dışından yalnızca Amman'dan haftada bir frekans uçuş düzenlenen Dalaman'a bu yıl 4 noktadan daha sefer yapılacak. Bayrak taşıyıcı THY, Dalaman Havalimanı'na Londra'dan 7, Moskova'dan 3, Amman ve Kiev'den de haftada 2 sefer icra edecek.

Diğer turizm noktalarına düzenlenecek yurt dışı uçuşlar; Bodrum-Milas Havalimanı'na Londra, Kuveyt ve Münih'ten haftada 4, İzmir'e ise Berlin, Münih, Düsseldorf, Hamburg ve Kuveyt'ten haftada toplam 5 sefer olarak planlandı.

Türkiye'nin eşsiz güzellikteki şehirlerini keşfetmek isteyen turistler, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyadan gerçekleştirilecek direkt seferler ile THY konforu ve misafirperverliğiyle seyahat edecek. Bayrak taşıyıcı hava yolu, ülke ekonomisine katkısını 2020 yılında da sürdürecek.