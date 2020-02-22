Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı" dedi.
Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını belirtti.
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