Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2020 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2020 11:05
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar , Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı" dedi.

    Bakan Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı
    Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar , hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdamın 1 milyon kişiyi aştığını belirtti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: 1 milyon kişiyi aştı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri