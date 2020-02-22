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    • Ekonomi
    • 22.02.2020 10:04
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    • 22.02.2020 10:04
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    da son dakika hareketlilik: 22 Şubat ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

    son dakika... Bu hafta dolar/TL yüzde 1,07, /TL yüzde 0,61 değer kazandı. Haftaya yukarı yönlü başlayan 6 liranın üzerinde işlem görüyor. Dünkü kapanışta 6.12 – 6.13 lira seviyelerinde işlem gören dolar kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 22 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolarda son durum

    da son dakika hareketliliği yaşanıypr. Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0869 lira ve en yüksek 6.1263 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında, ise en düşük 6.5655 lira ve en yüksek 6.6305 lirayı gördükten sonra 6.62– 6.63 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda koronavirüs etkileri ve Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 22 Şubat güncel döviz kurları...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

    BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,76 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,13, dolar/TL yüzde 1,07, avro/TL yüzde 0,61 değer kazandı.

    BIST 100 endeksi, en yüksek 121.242,40, en düşük 114.453,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,76 azalışla 116.829,39 puandan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,13 kazanımla 324,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,07 artarak 2.155,00 lira oldu. Geçen hafta 501,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 526,00 liraya çıktı.

    Bu hafta, ABD doları yüzde 1,07 değer kazanarak 6,1190 liraya, avro da yüzde 0,61 artışla 6,6110 liraya yükseldi.

    Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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