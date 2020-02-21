Yatırımcılar hareketlendi ev satışları yükselişe geçti

Konut satışları, son 10 yılın en yuksek rakamına sahne olan bir yıl başlangıcı yaşadı. Konut satışı 113.6 bin adet ile 2020 icin cok olumlu sinyaller verdi. Duşen faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gosterdi ve soz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42.2 bin adet olarak gercekleşti. İNDER Yonetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ekonominin duzelme algısının yuksek olduğunu teyit eden bu satış rakamlarının, ilk el satışlara etkisinin ise şimdilik sınırlı olduğunu soyledi. Gecen yılın aynı ayına gore yüzde 16 artış gostererek 36 bin adet olan ilk el satış rakamının, yılın ilk yarısında toplam satışlar icindeki payını daha da artırmasını beklediklerini vurgulayan Durbakayım, "2020'nin gayrimenkul yılı olacağını soylemek mumkun. Ozellikle yatırım amaclı satışların yoğunlaşacağı bu yıl icinde, sektordeki prim potansiyelinin surukleyici bir etken olacağını goreceğiz" diye konuştu.
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