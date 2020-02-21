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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 Gazete
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    Bahçeşehir ve ’a yeni projeyle ‘hayat’ verdi

    tarafından İstanbul Bahceşehir ve 'ta yapılan 1 Rezidans projesi anahtar teslim ve Hayat Park 3 Paradise tanıtım toreni yapıldı. 43 bin metrekarelik arsa uzerine kurulan proje bin 100 konut, 30 ticari uniteden oluşuyor.

    Bahçeşehir ve Esenyurt’a yeni projeyle ‘hayat’ verdi
    Hayat Park Gayrimenkul tarafından İstanbul Bahceşehir ve 'ta yapılan Hayat Park 1 Rezidans projesi anahtar teslim ve Hayat Park 3 Paradise AVM tanıtım toreni yapıldı. 43 bin metrekarelik arsa uzerine kurulan proje bin 100 konut, 30 ticari uniteden oluşuyor. Bunyesinde acık ve kapalı havuz, spor salonu ve kapalı otoparkı bulunan Hayat Park 1 Rezidans, anahtar teslimlerinin başlamasıyla yeni sahiplerini ağırlamaya başladı. 7 bin 620 metrekare arsa uzerine kurulacak ve 267 bağımsız bölümden oluşacak 3 Paradise ise yerli ve yabancı markalardan oluşan mağaza karmasıyla dikkat cekiyor.

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