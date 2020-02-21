Ek ödeme oranı yüzde 10'a çıkarılırsa emeklilerin maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme oranının yüzde 10 olmasını talep etti. Eğer bu talep hayata geçerse maaşlarda 59 ile 361 lira arasında artış olacak. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

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