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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 13:19
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    • 21.02.2020 13:23
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    Emeklilerin maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak

    , ve Bağkur vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda emekli maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak. Fakat Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), ek ödeme oranının yüzde 10 olması talebi geldi. Bu açıdan bakarsak eğer, geçen ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emekliler için yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor. Net bin 198 lira olan en düşük maaşı alan emekliye 59,94 lira yerine 119,87 lira, 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alana da 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

    Emeklilerin maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak

    Ek ödeme oranı yüzde 10'a çıkarılırsa emeklilerin maaşları 59 ile 361 TL arasında artacak Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme oranının yüzde 10 olmasını talep etti. Eğer bu talep hayata geçerse maaşlarda 59 ile 361 lira arasında artış olacak. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

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