Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.02.2020 14:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2020 14:30
    ABONE OL

    Milyonların yüzü gülecek! Emekliye mı... Ziraat, , , Akbank...

    Emekliye ödemesi ve mı için lar rekabete girmiş durumda. Bu bağlamda Ziraat, , , Akbank, Denizbank, Vakıfbank ve emeklinin yüzünü güldürecek. Bankaların rekabeti tutarı artırdı. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. 10 müşteri getirene bin 250 TL daha var. Peki bankalar hangi avantajları sunuyor? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde....Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka TEB oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. 3 yıllık taahhüt sürenizin dolmasının ardından mevcut bankanıza ya da başkasına başvurabilirsiniz. Süre dolmadan başka bankaya geçecekseniz, mevcut bankanız kalan sürenin promosyon tutarını ister.

    Emekliye promosyon zammı... Ziraat, Halkbank, ING, Akbank...

    Milyonlarca emekli banka promosyonlarını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 2 bin 500 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. Bankalar ise promosyon ödemeleri konusunda yarışa girmiş durumda. Halkbank, ING, Akbank, Denizbank, Fibabanka ve TEB bankaları ücretlerini belirledi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine 2 bin 500 TL'ye varan promosyon verecek. Taban promosyonda artış yapılmadı. Maaşı bin liranın altında olanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375, 2 bin lira ve üzeri olanlara 450 lira ödeniyor.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Milyonların yüzü gülecek! Emekliye promosyon zammı... Ziraat, Halkbank, ING, Akbank...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri