Milyonlarca emekli banka promosyonlarını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 2 bin 500 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. Bankalar ise promosyon ödemeleri konusunda yarışa girmiş durumda. Halkbank, ING, Akbank, Denizbank, Fibabanka ve TEB bankaları ücretlerini belirledi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine 2 bin 500 TL'ye varan promosyon verecek. Taban promosyonda artış yapılmadı. Maaşı bin liranın altında olanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375, 2 bin lira ve üzeri olanlara 450 lira ödeniyor.

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