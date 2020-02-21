Milyonları ilgilendiren değişiklik! Bina yüksekliklerine sınır getiriliyor!

Değeri 5 milyon liraya kadar olan konutlar 'Değerli Konut Vergisi'ne tabi olmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce değer belirleme uygulaması sona erecek. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa dün itibariyle yürürlüğe girerken merak edilen soruların yanıtları şöyle:

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ: Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar 'Değerli Konut Vergisi'ne tabi olmayacak. Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021'in başından itibaren başlayacak.

TOKİ KONUTLARINA MUAFİYET: TOKİ'nin sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.

BİNA YÜKSEKLİKLERİNE SINIR: İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planlarında serbest olarak belirlenen yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmayacak.

KÖYLERDEKİ KONUT PROJELERİ: Köylerdeki konut projelerine valilik onay verecek.

YÜKSEKLİĞE GEÇİT YOK: Bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak,

ARSADA DEĞER ARTIŞ PAYI: Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak.



KIYIYA MİLLET BAHÇESİ

1 TEMMUZ 2021'E KADAR DEĞİŞECEK: İmar Kanunu'na eklenen maddeyle, planlarda yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler, 1 Temmuz 2021'e kadar değiştirilecek.

ISLAHI MÜMKÜN YAPI: Hasar görmüş ama ıslahının mümkün olduğu tespit edilen yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, güçlendirme yapılabilecek.

KIYILARA MİLLET BAHÇESİ: Kıyılarda da millet bahçeleri yapılabilecek.

CEZALAR DÜZENLENDİ: Mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine, 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek. Yapı denetim kuruluşu yetkilisine 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. (Sabah)