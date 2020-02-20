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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 22:43
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    • 20.02.2020 22:43
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    Son dakika: Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifi yasalaştı

    Son dakika haberi... Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren ile Bazı , Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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