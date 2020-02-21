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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 13:11
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    • 21.02.2020 13:30
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    Memura 3658, emekliye 2767 TL verilecek

    Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında lı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra ye ne kadar zam gelecek? Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak.. Bu arada Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme oranının yüzde 10 olmasını talep etti.

    Memura 3658, emekliye 2767 TL verilecek

    Emekliye ve memura enflasyon farkı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli ve memur son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2020 yılının ilk zamlı maaşını ve promosyonun alan emekliler ve memurlar diğer yandan Temmuz ayında yapılacak olan zammı da merakla bekliyor. Milyonlar emekli ve memur Temmuz ayında zam ve enflasyon farkı sayesinde zamlı maaşlarını alacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, memurlara ve emeklilerine yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Geçen ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emekliler için yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.

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