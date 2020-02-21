Emekliye ve memura enflasyon farkı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli ve memur son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2020 yılının ilk zamlı maaşını ve promosyonun alan emekliler ve memurlar diğer yandan Temmuz ayında yapılacak olan zammı da merakla bekliyor. Milyonlar emekli ve memur Temmuz ayında zam ve enflasyon farkı sayesinde zamlı maaşlarını alacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, memurlara ve emeklilerine yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Geçen ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emekliler için yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.

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