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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 12:50
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    • 21.02.2020 13:08
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    Son dakika: Bakan Kurum'dan 'da çalışmalarıyla ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da planlanan çalışmalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz." dedi.

    Bakan açıkladı: Yıkım sürecini başlatıyoruz

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da yapılacak e ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum İstanbul'daki ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin başlayacağını söyledi.

    Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
    İlçelerimizdeki acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların iletilmesini istemiştik. Strateji belgelerinin tamamlanması devam ediyor. 12 ilçeden belgeler geldi. Diğer ilçelerden de gerekli belgeler tamamlanarak kentsel dönüşüm adımları ve hamlelerini atmış olacağız.

    Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz.

    Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız" diye ifade etmişti. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. 1 milyon sosyal konutun yapımını yaptık. Projeler başlattık. Başakşehir'de Üsküdar'da Bağcılar'da bir çok ilçemizde projelerimizi başlattık. Beyoğlu'nda Sütlüce'de Hacıhüsrev Mahallesi'nde dönüşüm projelerini başlattık ve üzerine gideceğiz.

    Esenler'de 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını sağlıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.

    Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devam edeyim, ama biz bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz.

    Enkaz altında hayat aramak yerine yapacağımız kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal altyapısı olan konutlarda arayalım diyorum.

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