İhracatçı tek tuşla dünyaya açılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefi için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, sayıları 90 bini aşan ihracatçılara TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözecek, ihracat hacminin artması için destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacak. İhracatçılara 7 gün 24 saat hizmet vereceklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımız artık, TİM web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde ulaşabilecekleri Fuar Destek Paneli ile Bakanlık tarafından ihracatçılarımıza sağlanan fuar destek miktarlarını tek tıkla öğrenebilecek" dedi. Toplantıda TİM Genel Sekreteri Prof. Kerem Alkin de TİM tarafından hazırlanan, ihracatçılara yol naritası olacak İhracat 2020 raporu ile ilgili bilgi verdi.
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