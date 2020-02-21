Herkes dürüstlük kuralına uymalı

Bir bankada çalışıyorken, beni, işe iade davası açmamı engellemek için 6 ayı doldurmama 2 gün kala işten çıkarttılar. Yine de işe iade davası açabilir miyim?
İş Kanunu'muzun 18. Maddesi'ne göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." İşveren geçerli bir nedene dayanmadan iş akdini feshederse işçi işe iade davası açarak işe iadesini sağlayabilir veya işe iadeyi kabul etmeyen işveren 8 aya kadar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşçinin, 6 aylık kıdem koşulunu doldurmasına yakın bir süre kaldığında feshedilmesi halinde, iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı konusu Yargıtay nezdinde tartışmalı bir sorundur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi son kararlarında, hiçbir gerekçe yokken iş akdinin 5 ay 29'uncu gününde işten çıkarılan bir işçinin davasında iş güvencesi hükümlerinin uygulanması gerektiğine ve feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine karar vermiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
İş Kanunu'muzun 18. Maddesi'ne göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." İşveren geçerli bir nedene dayanmadan iş akdini feshederse işçi işe iade davası açarak işe iadesini sağlayabilir veya işe iadeyi kabul etmeyen işveren 8 aya kadar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşçinin, 6 aylık kıdem koşulunu doldurmasına yakın bir süre kaldığında feshedilmesi halinde, iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı konusu Yargıtay nezdinde tartışmalı bir sorundur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi son kararlarında, hiçbir gerekçe yokken iş akdinin 5 ay 29'uncu gününde işten çıkarılan bir işçinin davasında iş güvencesi hükümlerinin uygulanması gerektiğine ve feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine karar vermiştir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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