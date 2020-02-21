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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 Gazete
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    Herkes dürüstlük kuralına uymalı

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Herkes dürüstlük kuralına uymalı
    Bir bankada çalışıyorken, beni, işe iade davası açmamı engellemek için 6 ayı doldurmama 2 gün kala işten çıkarttılar. Yine de işe iade davası açabilir miyim?

    İş Kanunu'muzun 18. Maddesi'ne göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." İşveren geçerli bir nedene dayanmadan iş akdini feshederse işçi davası açarak işe iadesini sağlayabilir veya işe iadeyi kabul etmeyen işveren 8 aya kadar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşçinin, 6 aylık kıdem koşulunu doldurmasına yakın bir süre kaldığında feshedilmesi halinde, iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı konusu nezdinde tartışmalı bir sorundur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi son kararlarında, hiçbir gerekçe yokken iş akdinin 5 ay 29'uncu gününde işten çıkarılan bir işçinin davasında iş güvencesi hükümlerinin uygulanması gerektiğine ve feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine karar vermiştir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

    hukuk@takvim.com.tr

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