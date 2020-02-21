20 bin öğretmen alımı için süreç işlerken, yeni atama müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını bildirdi. 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatan Selçuk, 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını söyledi. Deprem bölgesindeki okulların pazartesi açılacağını söyleyen Selçuk, "LGS ile ilgili müjdeyi verelim. Sınavla öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız" dedi.
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