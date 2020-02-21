2020 yılı çiftçi destek ödemesi yattı mı? Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2.6 milyar liralık destekten 1.4 milyon kişi faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Sistem çiftçilerin buraya istenen belgeleri beyan ettikten sonra sisteme kayıt olması ile çalışmaktadır. İşte mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk ödemeleri TC kimlik no sorgulama takvim.com.tr'de

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