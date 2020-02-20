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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    ’den genç ihracatçı atağı

    Gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapmak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlaması amacıyla kurulan (EİB) 'nin, İhracatçılar Meclisi () tarafından tüm Türkiye'deki uygulanması düşünülüyor.

    TİM’den genç ihracatçı atağı
    Gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapmak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlaması amacıyla kurulan (EİB) 'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi () tarafından tüm 'deki uygulanması düşünülüyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile EİB Genç İhracatçılar Konseyi'nin Başkanı Erkan Zandar, "Konseyi TİM Başkanı ile paylaştık. Çok beğendi. Bunu Türkiye'ye 'Genç TİM' adı altında nasıl yayarız projesini de bize verdi" şeklinde konuştu.

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