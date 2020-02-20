TİM’den genç ihracatçı atağı

Gençlerin ihracata yönelmesi için çalışmalar yapmak ve yenilikçi fikirlerin iş hayatına katkı sağlaması amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genç İhracatçılar Konseyi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından tüm Türkiye'deki ihracatçı birliklerinde uygulanması düşünülüyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile EİB Genç İhracatçılar Konseyi'nin Başkanı Erkan Zandar, "Konseyi TİM Başkanı İsmail Gülle ile paylaştık. Çok beğendi. Bunu Türkiye'ye 'Genç TİM' adı altında nasıl yayarız projesini de bize verdi" şeklinde konuştu.
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